Nesta quinta-feira, a Linha Turismo de Porto Alegre vai ao cemitério da Santa Casa, a fim de incentivar turistas e moradores a visitar os túmulos de personalidades gaúchas como Teixeirinha, Iberê Camargo e Júlio de Castilhos. O passeio, em conjunto com o roteiro Zona Sul, sai às 10h da Travessa do Carmo, no bairro Cidade Baixa.

