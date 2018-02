Liquida Porto Alegre 2018, realizado pela CDL POA, registra 5% de aumento nas vendas  

A 22ª edição do Liquida Porto Alegre, promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), movimentou aproximadamente R$ 1,2 bilhão em vendas – 5% a mais do que em 2017. Com o maior número de adesões já registrados na mais tradicional campanha de descontos do Sul do País, cerca de 3,4 mil lojas ofereceram promoções no período de 16 a 26 de fevereiro. Além de condições especiais, as empresas participantes deram descontos de até 70% em produtos e serviços.

O resultado superou as expectativas do setor, que projetava um incremento de 3,7% neste ano. Na avaliação do presidente da CDL Porto Alegre, Alcides Debus, o momento é de comemorar: “Proporcionamos uma grande festa para os consumidores, que puderam usufruir das boas oportunidades, e também para os comerciantes, que conseguiram fechar um mês complicado para as vendas no positivo. Mais uma vez, a CDL POA cumpriu seu papel no apoio ao varejo e na democratização do consumo”, salienta.

Enquete realizada pela entidade junto a consumidores da Capital e da Região Metropolitana explica os números positivos. Quase a metade dos consultados (45%) indicou que pretendia dispender um valor maior do que o gasto durante a campanha de 2017.

Além disso, mais de 35 milhões de consumidores foram impactados pelas mídias da promoção, durante estes 10 dias de duração da campanha. A Casa do Liquida, instalada no centro de Porto Alegre (Praça XV de Novembro), também pôde oferecer mais de 1 mil consultas gratuitas de situação de débito por meio de seu totem de consulta com leitura de biometria facial e digital. Ainda, desde o início do mês, o site da CDL Porto Alegre teve mais de 20 mil acessos desde o início da campanha, até esta segunda-feira (26), na página do evento.

