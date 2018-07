Liquidação Lápis Vermelho chega para esquentar as promoções de inverno da Multiplan

A edição de Inverno da Liquidação Lápis Vermelho chega aos shoppings da Multiplan, neste mês de julho, para esquentar as promoções de inverno no BarraShoppingSul e ParkShopping Canoas. No período de 26 a 29 de julho, os consumidores poderão encontrar produtos e serviços com descontos de até 70%.

“A Liquidação do Lápis Vermelho é a chance para o consumidor adquirir aquele produto tão esperado com ótimo desconto. A ação é muito aguardada por nossos clientes, que durante quatro dias podem encontrar preços muito atraentes e vantajosos”, afirma Rodrigo Peres, gerente de marketing e e-business da Multiplan.

Os clientes poderão consultar as promoções acessando o domínio www.liquidacaolapisvermelho.com.br ou os sites e redes sociais de cada um dos shoppings.

A Liquidação do Lápis Vermelho é a promoção mais tradicional no segmento de shoppings no Brasil. Foi realizada pela primeira vez em 1982, no BH Shopping, em Belo Horizonte (MG), no RibeirãoShopping, em Ribeirão Preto (SP) e no BarraShopping, no Rio de Janeiro (RJ) – primeiros shoppings da Multiplan.

