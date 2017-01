â€˜LiquidaTudoâ€™ Praia de Belas oferece descontos de atÃ© 70%

O Praia de Belas inicia a semana com muitas oportunidades de compras para os clientes. Como já é tradicional em janeiro, o shopping realiza mais uma campanha de descontos que promete movimentar o mall. A partir desta segunda-feira (9) até o dia 15 (domingo), acontece o ‘LiquidaTudo’, oportunidade em que lojas de diversos segmentos oferecem descontos que chegam a 70% em várias linhas de produtos.

Os clientes podem conferir as lojas participantes e o percentual de descontos no site do Praia de Belas (www.praiadebelas.com.br). As redes sociais também estão divulgando as ofertas do ‘LiquidaTudo’.

