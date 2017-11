Liquidez foi o destaque dos leilões da Trajano Silva na Primavera

Em sete leilões que estiveram a cargo da Trajano Silva Remates durante a Temporada de Primavera da Pecuária Gaúcha, encerrada no início deste mês, o faturamento chegou a R$ 10,5 milhões. No total foram vendidos pelo escritório 1,9 mil animais das raças Angus, Brangus, Hereford, Braford e Devon. Nos touros, que foram os principais destaques do período de vendas, a média alcançada foi de R$ 8,84 mil na venda de 696 exemplares.

O leiloeiro e diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, salienta que, considerando o momento, a Temporada de Primavera foi positiva especialmente pela liquidez. “A procura pelos animais das raças sintéticas, como o Brangus e o Braford, foi o grande destaque do período, sendo os exemplares mais valorizados. Sobre os preços, acreditamos que foram os adequados para o momento, já acreditávamos que estes valores seriam os que ocorreram”, observa.

As melhores médias ficaram por conta dos touros da raça Braford, que alcançou R$ 10,85 mil, enquanto no Hereford a média fechou em R$ 9,56 mil. No Angus, os touros tiveram média de R$ 7,45 mil, enquanto no Brangus foi de R$ R$ 7,43 mil nestes sete remates. Já nas fêmeas as médias fecharam em R$ 4,89 mil no Braford, R$ 3,79 mil no Angus, R$ 3,48 mil no Hereford e R$ 2,86 mil no Brangus.

