A publicitária Lisiane Russo é a nova responsável pela área comercial e de marketing do LIDE RS. Com larga experiência na área, a profissional acumula no currículo uma passagem de 18 anos como diretora comercial da TV Bandeirantes no Rio Grande do Sul. Além disso, desenvolve projetos em empresas como Kallas Ooh, TAB e Revista L’Officiel. À frente da nova função, Lisiane fomentará o crescimento da marca, criando oportunidades de negócios e buscando novas frentes de atuação dentro do mercado gaúcho.

Lisiane destaca a felicidade e responsabilidade de assumir este novo desafio. “Me sinto muito feliz de estar chegando ao LIDE RS, o maior e mais importante grupo de lideranças empresariais do Brasil. A minha vinda se dá em um momento estratégico e de mudanças da organização, quando poderemos desenvolver uma metodologia de trabalho que oportuniza novos projetos para o desenvolvimento do Grupo”, completa.

Eduardo Fernandez, Presidente do LIDE RS, ressalta a oportunidade de contar como uma profissional tão renomada para agregar no trabalho já desenvolvido. “A chegada da Lisiane é um momento importante para nós, pois teremos a expertise de trabalho dela para fazer com que desenvolvamos o nosso setor comercial e de marketing. Um dos nossos compromissos é estar sempre evoluindo e modernizando para melhor atendermos os nossos filiados”, afirma.

Deixe seu comentário: