A lista suja do trabalho escravo no Brasil tem 146 empregadores. O novo balanço foi divulgado nesta sexta-feira (25) pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, órgão ligado ao Ministério da Economia. Ao todo, segundo a subsecretaria, foram encontradas 1.195 pessoas em condições de trabalho análoga à escravidão no país.