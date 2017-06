Lítera encerra Feira do Livro de Canoas com show gratuito no Teatro do SESC

A Lítera, banda que colou os adesivos “Vc já viveu um amor impossível?” por aí, está de volta a Canoas. O grupo encerra a Feira do Livro de Canoas 2017, com um show gratuito no Teatro do SESC, no dia 1º de julho. O início é às 20h, e as senhas começarão a ser distribuídas no local às 19h.

A banda é formada por André Neto, vocal e guitarra; Rodrigo Bonjour, bateria; Thiago Marques, guitarra; e Lucas Kanan, baixo. A banda apresentará as músicas do seu segundo disco “Caso Real” e o projeto “Vc já viveu um amor impossível?”.

O álbum é inspirado nas cartas de amor trocadas entre Dom Pedro I e Domitila, a Marquesa de Santos. O tema permite que a banda proporcione uma experiência para o público com o show, através de figurino e elementos cênicos do século XIX, que trazem o lúdico para o espaço urbano. O disco foi lançado em Porto Alegre no Teatro do Sesc, e em São Paulo o lançamento foi no Solar da Marquesa, fazendo parte da programação oficial do aniversário da cidade.

A Lítera faz ações urbanas falando de amor. Pelos postes e tapumes, espalham a pergunta “Vc já viveu um amor impossível?”; pelos centros das cidades e pontos históricos, coletam depoimentos com casos reais de amores impossíveis, que você pode conferir aqui.

Eles espalham de uma forma criativa e viral as questões relacionadas ao amor na atualidade e trazem à tona as emoções vividas pelo casal de amantes da época do império com músicas modernas, estimulando a reflexão sobre os amores impossíveis que existem e vivemos hoje – seja por gênero, classe social ou cor.

Serviço:

Show: Lítera

Quando: 1º de julho/ 20h (liberação de senhas às 19h)

Onde? Teatro do SESC de Canoas (Avenida Guilherme Schell, 5.340, em Canoas-RS)

Entrada franca

