Litoral recebe neste sábado a terceira edição do Projeto Mercado. Será em Atlântida, na sede da SABA

Verão. Virou o mês e ainda dá tempo de muito desfrute para quem quiser aproveitar a estação nos próximos dias. Muitos retornaram à Capital depois de um tempo de férias, mas muitos iniciam agora momentos de descanso e lazer. São inúmeras as opções que a orla oferece aos veranistas, de norte a sul. Da praia ao sol, passando pelas areias, pelos esportes e até mesmo pelas compras. Com o objetivo de promover segmentos como o de moda, arte, design e gastronomia, vem acontecendo o Projeto Mercado, que já acumula experiência e tradição, ao longo de suas 50 edições que vem sendo realizadas desde 2015, em diferentes locais. O projeto é itinerante e trabalha com o conceito de low consumerism, onde comprar com consciência e direto do fabricante leva as pessoas a terem um comportamento sustentável, oferecendo entretenimento através da promoção de diversas marcas de produtos e serviços em ambientes descontraídos a céu aberto.

Neste ano de 2018, a iniciativa ganha sua terceira edição no próximo sábado, dia 03 de fevereiro, em Atlântida, na SABA, a partir das 16h, com encerramento às 22h. O endereço é Av. Central 05. A entrada no local é gratuita.

A primeira edição deste ano também foi na SABA e agora o evento retorna à casa com muita expectativa de atender a demanda e anseios dos veranistas. A segunda edição de 2018 do Projeto Mercado aconteceu em janeiro, dia 17, na Grife do Sabor, no bairro Passo D’areia.

Programação do evento na SABA, dia 03 de fevereiro:

Pista de Hoverboard das 16h às 22h. Será a primeira pista de Hoverboard do Litoral. A brincadeira, que promete entreter pessoas de todas idades, é acessível mesmo a quem nunca teve contato com as tecnologias.

Workshop “Receber bem na casa da praia” com Fernanda Knijinik das 18h às 19h no ambiente interno da SABA. A Personal Organizer Fernanda Knijnik aliada aos produtos da Casa + Prat-K, dará dicas especiais de organização, com uma visão do rápido, simples, bonito e prático para receber seus convidados.

Oficina “Bebidas Premium” com Patricia Neres das 19h às 20h oficina sobre o segmento de bebidas premium. Em destaque para a marca de cachaças Água de Arcanjo que apresentará as tendências de mercado para o setor.

Shows de música ao vivo das 18h30 às 21h30- Show acústico com o cantor e compositor Gopala com o melhor do MPB, POP e Reggae.

Colônia de Férias das 16h às 20h – Diversão e brincadeiras para as crianças do local.

