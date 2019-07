Live-action de “Dora, a Aventureira” ganha novo trailer

Na manhã desta terça-feira (9), o live-action do desenho “Dora, a Aventureira” ganhou mais um trailer. Em “Dora e a Cidade Perdida”, a protagonista tem que sobreviver ao Ensino Médio, além de uma aventura com seus novos colegas. Dora tenta se encaixar na escola enquanto Diego também faz o mesmo, porém sem fazer muito contato com a prima. Até que uma aventura chega e eles se juntam como na infância – tem um momento da prévia, inclusive, que brinca com o fato da personagem conversar com os telespectadores: “Você consegue dizer ‘delicioso’?”, questiona a garota ao lado do primo.

Confira:

“Dora e a Cidade Perdida” chega aos cinemas no dia 9 de agosto!

