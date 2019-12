Acontece Livraria Santos do Shopping João Pessoa recebe Kim Kataguiri e Renan Santos

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

Foto: Divulgação

A Livraria Santos do Shopping João Pessoa receberá nesta sexta-feira (20), a partir das 18h30, Kim Kataguiri e Renan Santos, dois dos fundadores do Movimento Brasil Livre (MBL), para uma palestra seguida de sessão de autógrafos do livro “Como um grupo de desajustados derrubou a presidente: MBL, a origem”.

A obra revisita os cinco anos de existência do movimento, trazendo até mesmo fotos de momentos marcantes. Alternando-se no papel de narradores, Renan Santos e Kim Kataguiri revelam bastidores de algumas mobilizações e fazem ponderações sobre o papel do grupo.

