Na tarde dessa segunda-feira, a rede de livrarias Saraiva confirmou nessa segunda-feira o fechamento de 20 lojas em todo o País. A notícia foi divulgada menos de uma semana após o anúncio do processo de recuperação judicial de outra empresa de grande porte no setor, a Cultura. De acordo com analistas, a retração de ambas as companhias deixa o mercado editorial apreensivo.

Deixe seu comentário: