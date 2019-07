Livre ou ocupado? Táxis da capital recebem novos equipamentos que beneficiam passageiros

Para quem utiliza táxi e nunca sabe se ele está livre ou ocupado, Porto Alegre já tem solução. Estão circulando pelas ruas da capital gaúcha os primeiros carros com o novo luminoso. O aparelho que fica na parte externa e na capota do veículo permite identificar se ele está livre ou não.

Essa novidade foi publicada pelo Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa), e vai ficar em fase de experimento durante um ano. Se funcionar, será definitiva a implantação desse equipamento.

O luminoso tem lâmpadas de LED mais fortes que permite uma visibilidade melhor durante o dia. Quando o automóvel estiver disponível, a palavra Táxi fica em verde, caso esteja ocupado, vão ficar acesas luzes vermelhas na vertical. Outro benefício do aparelho é ajudar as pessoas daltônicas ao identificar suas luzes no mesmo sentido das sinaleiras.

“Eu sempre batalhei para que houvesse uma sinalização para informar os usuários. Esta iniciativa vai facilitar ainda mais para o passageiro, que consegue agora identificar à distância quando o táxi está ocupado ou não”, disse o taxista Reinaldo Mello da Silva.

Para o gerente de Fiscalização de Transporte da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Luciano Souto, “este conjunto de avanços, como a obrigatoriedade do exame toxicológico, o novo padrão de vestimenta para homens e mulheres, o uso do cartão de crédito e o novo visual dos carros, valoriza a categoria e resulta em usuários mais satisfeitos, seguros e confiantes na prestação do serviço”.

