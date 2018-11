Livro aborda essência humana a partir do amor e da compaixão

Uma obra que evidencia o amor, a resiliência, a esperança, a defectividade e a solidão. Este é o enredo do livro A compaixão e o amor que nos unem, primeiro título da psicóloga gaúcha Fabiane Kemmerer. Especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) e com Formação em Terapias dos Esquemas, a autora apresentou sua obra na Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Em Porto Alegre, o lançamento está previsto para quinta-feira (22/11), a partir das 19h, na Livraria Cultura do shopping Bourbon Country.

Publicada pela editora All Print, a obra reúne textos cujo pano de fundo são a compaixão e amor envolvendo temas do dia a dia, como questões emocionais e pessoais. A psicóloga explica que cotidianamente vivenciamos situações que ativam emoções com diferentes intensidades. Esta regulação emocional está relacionada com a habilidade de lidarmos com as experiências de vida. “Quando nos criticamos veementemente, além de ativarmos o sistema de estresse, contribuímos para a intensificação de emoções como ansiedade e tristeza, dificultando a plena execução de nossas habilidades para resolução de problemas”.

Elaborada por Paul Gilbert, a Terapia Focada na Compaixão (TFC), um dos pilares das terapias cognitivas e comportamentais de terceira geração, foca-se em diferentes estratégias para o crescimento da compaixão. A TFC tem por objetivo possibilitar para o paciente o desenvolvimento de uma atitude mais compassiva consigo e a busca de uma voz interior amorosa. A teoria postula que o treinamento da mente compassiva é fundamental para a regulação emocional.

