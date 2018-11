Livro banido de colégio lidera lista de mais vendidos

Após ser banido pelo Colégio Santo Agostinho, do Rio, o livro “Meninos sem pátria”, de Luiz Puntel, voltou a despertar o interesse dos leitores. De acordo com a Estante Virtual, o romance infanto-juvenil foi o mais vendido no site em outubro. Em segundo lugar, aparece o clássico “A revolução dos bichos”, de George Orwell, seguido por “A sutil arte de ligar o f*da-se”, de Mark Manson.

