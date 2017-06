Uma edição do livro Minha Luta, com a assinatura de Adolf Hitler na primeira página, foi vendida em um leilão no Reino Unido por 17 mil libras, mais de 70 mil reais. A edição é de 1935, e tem uma suástica em alto relevo. O comprador, que não teve o nome divulgado, adquiriu o livro on-line. O responsável pelo leilão tinha projetado a venda em um preço máximo de 2,5 mil libras.

