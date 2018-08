Livro com cartuns de Sampaio será lançado em Porto Alegre

O lançamento do livro “Ria por favor”, com os cartuns de Sampaio, será lançado no dia 5 de setembro, às 18h, no Baden Cafés Especiais, em Porto Alegre.

A publicação deste livro estava sendo gestada há mais de 10 anos. Quando Sampaio completou 80 anos, em 2007, sua filha pensou em publicar um livro com o trabalho de seu pai na Revista do Globo. Projeto gráfico pronto, a timidez do artista falou mais alto e ele proibiu a publicação. Só poderia ser publicado depois da sua morte e sua vontade foi respeitada.

Sampaio faleceu em janeiro de 2017 e junto com a tristeza, veio a possibilidade da realização do que até ali era só um sonho, a publicação do livro. Editado pela Insular (de Florianópolis), com capa de Mauro Ferreira e projeto gráfico da Libretos, agora todos poderão conferir a qualidade e atualidade do trabalho de Sampaio e divertir-se procurando nas “cenas coletivas” que criava, o homenzinho fazendo xixi, a meninazinha de franja (sua filha), a folha de samambaia e o seu autorretrato.

Serviço:

Lançamento do livro “Ria por favor”, com os cartuns de Sampaio

Data: dia 5 de setembro, às 18h, no Baden Cafés Especiais – Avenida Jerônimo de Ornelas, 431 (esquina com a Vieira de Castro) em Porto Alegre

Deixe seu comentário: