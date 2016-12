Livro de biblioteca é devolvido com 120 anos de atraso

Um livro foi entregue com nada menos do que 120 anos de atraso a uma biblioteca no Reino Unido. Arthur Boycott era um estudante da Hereford Cathedral School, entre 1886 e 1894, e pegou emprestado o livro “The Microcospe” (“O Microscópio”), que nunca mais foi devolvido.

Foi sua neta, enquanto vasculhava a impressionante coleção de 6 mil livros do avô, quem descobriu o livro. Ela notou o selo da biblioteca e decidiu devolver o exemplar. A multa de atraso foi calculada em 7.446 libras (cerca de 30 mil reais), mas não será cobrada.

