Livro de ficção intergaláctica tem lançamento na Feira do Livro de Porto Alegre com sessão de autógrafos no sábado (29)

O terceiro livro do escritor Giovani Rostirolla é uma trama envolvente de ficção. A história se passa em 2305 no Planeta Pequeno, criado, comandado e governado por terráqueos pertencentes às Nações Avançadas. A personagem principal é a russa Calina Missevitch, que deixa a Terra para assumir o cargo de governadora no Planeta Pequeno.

Mesmo o leitor que não tem muita empatia com o tema ficção cientifica, pode se surpreender. Rostirolla conduz um texto rápido, sem rodeios e com diálogos envolventes. A história é contada por cinco narradores diferentes, que são personagens fortes, o que possibilita ao público absorver e vivenciar diversos pontos de vista de ambos os lados do conflito.

Para quem está familiarizado com a literatura de Rostirolla, esta obra serve para constatar a sua característica singular de variar drasticamente o tema de seus livros. De um intenso romance e complexa história de amor em Agora é tarde: Inês é morta, Rostirolla vai para uma envolvente conspiração “policial”, com cárcere privado, violência e confronto em Vizinhos no Cativeiro. O novo livro, Sob o Meu Comando trata-se de uma trama intergaláctica que versa sobre jogos de poder do Estado, dominação, modificações genéticas, lobbys corporativos, romance e traições, além, é claro, da pauta catalizadora da trama: a relação de colonizadores x colonizados.

Vale ressaltar que o livro não é fantasioso, os personagens são mortais e não têm superpoderes. Uma das grandes sacadas do livro é não haver lado para se estar. Lamenta-se, na verdade, as crenças e as circunstâncias dos envolvidos os levarem ao confronto direto. Acompanhamos os adversários com os seus motivos, talentos e aspirações com parcialidade intermitente. “O fato se deve pela decisão de ter mais de um protagonista na história, que narram, separadamente, as suas visões sobre os fatos”, esclarece o autor.

Comece a leitura e quando perceber, estará viajando para outro planeta, colocando-se nos dois lados do conflito e, em certo momento, aceitando o inevitável e se surpreendendo com os resultados obtidos. Você terá uma bela oportunidade de ver o lado humano do seu inimigo.

Sob o meu comando terá lançamento e sessão de autógrafos no sábado, dia 29 de outubro, às 14h30, no Pavilhão de Autógrafos da 62ª Feira do Livro de Porto Alegre.

Giovani Rostirolla é escritor, empresário e dentista de formação. Hiperativo por natureza, possui pós-graduação em endodontia, prótese dentária e implantodontia, além de dois MBA’s pela Fundação Getúlio Vargas – Gestão Empresarial e Marketing. Cada nova atividade lhe criou conteúdo para suas histórias, reflexões e personagens. Já publicou dois livros: Agora é tarde: Inês é morta e Vizinhos no Cativeiro.

O quê: lançamento e sessão de autógrafos do livro Sob o Meu Comando – Natureza Imperialista (206 páginas) de Giovani Rostirolla

Quando: sábado, dia 29 de outubro

Onde: pavilhão de autógrafos da Feira do Livro de Porto Alegre

Horário: 15h

