Às 18h deste sábado, na Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul, a editora Libretos lança o livro inédito “Poemas”, escrito em 1926 pelo escritor, poeta simbolista, tradutor e jornalista gaúcho Eduardo Guimaraens (1892-1928). A edição é bilíngue em português e francês. Durante o evento, a cantora lírica Nelly Baudalf apresenta um recital com duas árias favoritas do autor.

