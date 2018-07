Livro “O mistério do Carimbo Mágico” será lançado nesta segunda-feira (23) a partir das 19h, no Dado Bier do Bourbon Country

No livro “O mistério do Carimbo Mágico” a autora Cláudia Sepé conta a história de Pedro Henrique, um garoto porto-alegrense, filho de mãe mineira e pai gaúcho que, por não tirar boas notas na escola, é enviado ao sítio do avô materno para pôr em dia seus estudos, nas férias de julho.

“No sítio, Pedro descobre que há algo muito estranho acontecendo na casa do avô, especialmente dentro da biblioteca: um local fantástico, cheio de surpresas e que guarda um objeto mágico com vontade própria. Mais do que resolver os exercícios da escola, Pedro terá, em suas mãos, a responsabilidade de tirar seu avô de uma grande enrascada”, conta Cláudia.

A obra, dedicada especialmente a pré-adolescentes, reúne mistério, aventura e questões familiares que se entrecruzam de maneira divertida e emocionante.

A inspiração para escrever este livro surgiu, de acordo com Cláudia Sepé, quando, em determinado dia, na secretaria da escola onde trabalhava, deixou um carimbo de madeira cair de seu suporte. “Assim que o peguei, fiquei pensando em todas as mãos que já o haviam tocado e quantas histórias de vida estariam impressas nas digitais deixadas em seu cabo. Logo imaginei uma história em que a pessoa viajava no tempo ao tocar o carimbo e pensei em escrevê-la. Só que, quando me sentei para fazê-la, um enredo completamente diferente veio a minha cabeça, como se alguém ditasse a história para mim”, narrou a autora.

Além desse episódio do carimbo, a autora relata que também serviu de inspiração sua vivência como professora e mãe. Minas Gerais foi escolhido para sediar a história porque Cláudia se diz “fascinada” por esse Estado e suas cidades históricas”.

A obra será lançada no dia 23 de julho, a partir das 19h, no Dado Bier do Bourbon Country.

Cláudia Sepé é também é autora do livro “ Histórias de Taiwan”.

