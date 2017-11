Livro reúne histórias de mulheres empreendedoras

Empreendedorismo Feminino, de Letícia Hoppe e Ionara Rech, relata 21 histórias de empreendedoras das mais diversas áreas. Entre elas, a de Elaine Deboni, diretora do Pop Center, o centro popular de compras de Porto Alegre

Empreender não é uma tarefa fácil. No entanto, parece que essas dificuldades não assustam as mulheres. No dia 19 de novembro, data em que se comemora o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, os números mostram que elas estão, cada vez mais, buscando seu espaço nas mais diversas áreas: atualmente, no Brasil são oito milhões de mulheres empreendedoras, que respondem por 51% dos novos negócios no país.

Com esse histórico de belos exemplos, Letícia Hoppe e Ionara Rech resolveram reunir no livro Empreendedorismo Feminino, lançado pela EdiPUCRS, histórias de mulheres gaúchas que endossam os dados nacionais. E entre elas está a de Elaine Deboni, diretora do Pop Center.

Elaine relata a mudança que ocorreu em sua vida ao sair do mercado de luxo, onde atuou por 25 anos, em Erechim, para se tornar diretora institucional do Pop Center, o ex-camelódromo de Porto Alegre. “Uma grande lição de empreender é que não saímos de casa para ganhar dinheiro, saímos para ganhar as pessoas, ajudando-as e deixando um legado. O dinheiro vem com o resultado dos nossos desafios”, afirma.

“Além da minha história, temos muitos outros grandes exemplos aqui no Estado. Mulheres que mudaram praticamente toda a sua vida, seus planos, em busca da concretização de um sonho profissional e pessoal. E isso é muito encorajador para outras tantas pessoas que podem estar em dúvida se esse é o melhor caminho a seguir”, relata Elaine.

E aconselha. “Para quem vai empreender eu indico que se inspire em pessoas e exemplos, assuma posturas que sejam virtuosas e sirva de exemplo aos mais jovens ou mais novos no mercado de trabalho. Acreditar que vai dar certo não é uma fantasia de autoajuda, é acreditar que o sucesso lhe é merecido”.

