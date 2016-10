Locais das provas do Enem serão divulgados nesta quarta-feira

Os locais das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2016 serão divulgados nesta quarta-feira (19), de acordo com o Ministério da Educação. Inicialmente, a divulgação estava prevista para esta terça (18).

As informações estarão disponíveis pelo aplicativo do Enem e no site http://enem.inep.gov.br/participante/. Além disso, o ministério enviará e-mail aos inscritos. Assim como no ano passado, os cartões com os locais das provas não serão impressos e só estarão disponíveis na versão digital.

Neste ano, todos os candidatos, no momento em que assinarem a lista de presença dentro das salas de aula, terão de passar pela biometria para evitar fraudes. As provas serão realizadas nos dias 5 e 6 de novembro. (AG)

