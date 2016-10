Locais de votação são alvo de ataques de criminosos no Maranhão

Três locais de votação foram atacados por criminosos no terceiro dia da onda de violência da Região Metropolitana de São Luís. Neste sábado (1º), duas escolas que funcionariam como locais de votação nas eleições municipais deste domingo (2) além de um centro de referência foram alvos de criminosos. Com isso, o TRE-MA (Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão ) alterou os locais de votação. Nenhuma urna eletrônica foi danificada.

Desde que tiveram início os ataques, cinco locais de votação tiveram que ser alterados. Por causa da onda de ataques, a Justiça Eleitoral adiou distribuição das urnas eletrônicas, que seria feita na sexta-feira, nos 259 locais de votação de São Luís.

Nessa sexta-feira (30), o secretário de Segurança Pública do Maranhão, Jefferson Portela, assegurou a realização das eleições neste domingo. “Vamos fazer a contenção deles até a segunda-feira (3), considerando que eles têm uma pauta que nós não temos como responder que é a não realização das eleições”, disse.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, e o ministro da Defesa, Raul Jungmann, visitam a capital maranhense para avaliar a situação e discutir o reforço da segurança nas Eleições 2016 e ver as estratégias traçadas entre governo do Maranhão, Prefeitura de São Luís e TRE-MA para assegurar as eleições municipais de domingo (1º).

O ministro Gilmar Mendes afirmou neste sábado (1º) que foram tomadas todas as medidas necessárias para assegurar a segurança de eleitores e candidatos na votação e que os eleitores podem ir às urnas “sem medo”.

Onda de violência

Com os ataques dessa madrugada, chega a 24 o número de ataques registrados a ônibus na Região Metropolitana de São Luís desde a última quinta-feira (29), quando teve início a onda de violência em São Luís. Por causa dos ataques, o sistema de transporte público da capital maranhense operou na sexta-feira (30) com frota reduzida.

Dias de terror

Os últimos dias foram marcados por diversos ataques criminosos na Região Metropolitana. Nessa sexta-feira (30), o primeiro registro de ônibus incendiado ocorreu no Porto do Mocajituba, no município de Paço do Lumiar, que faz parte da Região Metropolitana.

Bandidos interceptaram o veículo próximo ao ponto final da linha e atearam fogo. Ainda houve registros de ataques a ônibus no Parque Jair, Turu, na Praça do Bacanga. (AG)

