“Local é traiçoeiro”, diz tenente que participa das buscas do ator Domingos Montagner, o Santo de “Velho Chico”

Domingos Montagner está desaparecido após mergulhar no Rio São Francisco nesta quinta-feira (15). Na região, estão sendo feitas as gravações da trama, que está em sua reta final. Segundo informações do tenente Enaldo, do 4º Batalhão da cidade de Canindé de São Francisco, ele estaria à beira do Rio São Francisco com a colega de elenco Camila Pitanga.

“Ao que tudo indica, eles foram tomar banho no Rio São Francisco e o Domingos teria escorregado e afundado. Estamos há duas horas fazendo buscas pelo local. O local que ele foi tomar banho é traiçoeiro, uma correnteza muito forte e formam-se redemoinhos. É uma parte do rio muito complicada”, contou o policial.

O desaparecimento aconteceu por volta das 14h e mobiliza um contingente numeroso. “São 15 policiais militares, 2 helicópteros, 2 lanchas e vários pescadores locais estão tentando encontrá-lo. Esperamos que ele saia dessa com vida, mas pela minha experiência, acho muito difícil isso acontecer. Acho que ele pode estar morto”, analisa o tenente.

Nas redes sociais, muitas pessoas comentaram a situação e apontaram a semelhança com a ficção. Na trama das nove, o ex-marido de Luzia (Lucy Alves ) desapareceu no rio São Francisco após ser alvo de uma emboscada de Carlos Eduardo (Marcelo Serrado). No entanto, alguns dias depois, ele foi encontrado pela amada Maria Tereza (Camilla Pitanga) em uma aldeia indígena.

