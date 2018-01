Foi localizado na tarde dessa segunda o corpo do banhista João Adair Coelho Mendes, 58 anos, no rio Ibicuí, em Rosário do Sul. Mendes nadava no rio quando foi levado pela correnteza na tarde passada. Conforme o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada próximo de uma ponte, distante do local do afogamento. Ele estava se banhando com familiares no Ibicuí, quando desapareceu.

Deixe seu comentário: