Localizado helicóptero de Canela roubado em Triunfo. Piloto foi deixado em Porto Alegre

O Batalhão de Aviação da Brigada Militar confirmou que localizou no interior de Triunfo o helicóptero roubado neste sábado (8) em um sítio do município. Moradores da região relataram à Brigada que dois carros saíram do local em alta velocidade. Até o momento, ninguém foi preso. A aeronave, da empresa Tri Taxi Aéreo, de Canela, foi roubada hoje pela manhã. O piloto foi deixado na Vila Dique.

Entenda o caso

A empresa Tri Táxi Aéreo foi contratada por uma pessoa para ir hoje pela manhã de Canela até um sítio em Triunfo. “Lá chegando ele quis fazer um voo com seus pais. Ao entrar na casa para pegar a identificação dos passageiros, no entanto, o piloto foi rendido por cerca de oito homens fortemente armados com fuzis e metralhadoras”, relatou o CEO da empresa, Tiago Esmeraldino. Todos usavam tocas ninjas, exceto o suposto cliente.

O piloto ficou primeiro trancado no banheiro e, depois, um dos homens, que também seria piloto, pediu informações sobre autonomia de voo e peso suportado pela aeronave. “Ele queria saber se ela suportaria uma carga de 200kg”, informou Tiago. Após o criminoso ser informado de que o helicóptero suporta até 400kg, ele fez um teste de voo e disse que liberariam o piloto, que foi levado então em um carro até Porto Alegre, e deixado na Vila Dique, onde as autoridades foram acionadas. O DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) e a Brigada Militar acompanham o caso.

O modelo do helicóptero é o Bell Helicopter Jet Ranger 206 B, com prefixo PT-HOJ. (Letícia Castro/O Sul)

