Loja de brinquedos em São Leopoldo oferece 120 vagas de emprego

Uma loja de brinquedos está oferecendo mais de 100 vagas de emprego em São Leopoldo, região Metropolitana de Porto Alegre. O estabelecimento, que tem o nome de Superlegal, fica localizado na BR-116 e já conta com 35 pontos de venda no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

De acordo com a empresa de brinquedos, o final de ano se aproxima, e com isso eles pretendem contratar funcionários temporários para ajudar na alta demanda das datas comemorativas de final e início de ano. Ao todo, estão disponíveis 120 vagas, para operador de caixa, operador de loja, fiscal de loja e também gerente na Grande Porto Alegre.

Interessados podem enviar currículo para e-mail recrutamento@superlegalbrinquedos.com.br, esclarecendo em qual vaga está interessado.

Deixe seu comentário: