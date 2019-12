Política Loja do senador Flávio Bolsonaro é alvo de operação policial

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

Flávio Bolsonaro detém 50% da sociedade de uma loja de uma franquia de chocolates Foto: Pedro França/Agência Senado (Foto: Pedro França/Agência Senado) Foto: Pedro França/Agência Senado

Uma loja do senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ), no Rio de Janeiro, foi alvo de buscas na manhã desta quarta-feira (18) na investigação sobre movimentações financeiras suspeitas por parte de ex-assessores, como Fabrício Queiroz. O Ministério Público do Rio cumpriu no total 24 mandados de buscas e apreensão.

Flávio detém 50% da sociedade de uma loja de uma franquia de chocolates. O estabelecimento fica em um shopping na Barra da Tijuca. Neste caso, o foro privilegiado ao qual Flávio tem direito não se aplica.

Ação mira família da ex de Bolsonaro

Também são investigados parentes de Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro (sem partido-RJ), que foram empregados no gabinete de Flávio.

Em nota, o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção confirmou o cumprimento dos mandados para apurar supostas movimentações suspeitas envolvendo Fabrício Queiroz, mas, em razão do sigilo das investigações, informou que não pode oferecer mais detalhes.

As medidas fazem parte da investigação da suspeita de que havia a “rachadinha” – um esquema de repartição de salários – no gabinete do parlamentar na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), onde ele foi deputado estadual por quatro mandatos.

Em nota, a defesa de Fabrício Queiroz informou ter recebido a notícia da busca “com tranquilidade e ao mesmo tempo surpresa”. “É absolutamente desnecessária, uma vez que ele sempre colaborou com as investigações, já tendo, inclusive, apresentado todos os esclarecimentos à respeito dos fatos”, disse.

