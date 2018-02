A Receita Estadual do Rio Grande do Sul autuou empresários estrangeiros que abriram lojas de bijuterias e acessórios em nome de “laranjas”, com o objetivo de sonegar parte dos tributos que deveriam recolher. Ao todo, foram identificadas mais de dez lojas com inscrições diferentes em cidades como Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Santa Maria e São Leopoldo. O montante de autuações é superior a R$ 4 milhões.

