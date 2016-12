Lojas Benoit celebra resultados da Campanha social “Somos Todos Recolhedores”, que arrecada milhares de tampinhas em prol de entidades sociais

No mês de outubro, a rede de Lojas Benoit deu o pontapé inicial para a grandiosa campanha social “Somos Todos Recolhedores – Uma campanha da Lojas Benoit em parceria com você”, cujo objetivo é arrecadar tampas plásticas e colaborar com diversas entidades sociais, além de preservar o meio ambiente, por meio da reciclagem.

A ação conta com a colaboração dos funcionários e dos clientes das mais de 200 lojas da Benoit, distribuídas pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

A primeira etapa da campanha foi concluída na manhã desta -feira, dia 28, em Estrela/RS, com a entrega de milhares de tampinhas à Liga Feminina de Combate ao Câncer do município, que venderá o material para uma empresa de reciclagem e reverterá o valor para custear as despesas dos pacientes em tratamento de câncer, como compra de medicamentos, suplementos alimentares, fraldas, exames, transporte, entre outros. Atualmente, a entidade conta com 60 pessoas assistidas.

Conforme a presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Estrela, Anelise Hausmann, a entidade arrecada tampas plásticas há cinco anos. “Como não possuímos espaço físico para arrecadar outros tipos de embalagens plásticas, arrecadamos somente as tampas”, explica Anelise, que ainda ressalta: “Podemos arrecadar tampinhas em diversos lugares, e além de ajudar as pessoas também colaboramos com o meio ambiente, dando destino correto para as tampas, para que não se misturem com o lixo orgânico. É uma ação simples que todos podem ajudar, independente do número de tampinhas que são doadas. O que parece pouco, para nós, é muito”.

A próxima entidade a ser contemplada é o Lions Clube de Agudo, que reverterá o valor para adquirir cadeiras de rodas e muletas para os mais necessitados.

As entidades sociais que desejam ser contempladas com a doação de tampinhas podem contatar com o gerente da Loja Benoit mais próxima.

A idealizadora da ação

A ideia da arrecadação de tampas plásticas veio da funcionária do Departamento de Contabilidade da Lojas Benoit Tuani Maiara Dullius, 26 anos. Ela arrecada tampas plásticas há cinco anos com o intuito de ajudar o próximo. “É uma ação tão simples. Basta se dedicar e recolher”, conta.

Tuani já mobilizou a família, os vizinhos e as pessoas ao seu redor. “Até a minha afilhada de oito anos participa. Quando ela me entrega sempre diz: – Oh dinda! É para ajudar as pessoas com câncer.”

O que motiva Tuani é saber que a soma de algumas tampinhas podem ser convertidas em uma passagem de ônibus ou um remédio para o tratamento das pessoas com câncer. “Deve ser muito ruim precisar de ajuda e não com quem contar”, complementa.

