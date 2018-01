Lojas Colombo tem nova presidente. Gissela Franke Colombo Berlaver assume o comando da empresa

A Lojas Colombo informa aos seus colabores, parceiros e clientes que, a partir de fevereiro, a advogada Gissela Franke Colombo Berlaver assumirá a presidência da empresa, substituindo o senhor Adelino Colombo, que continuará à frente do Conselho de Administração da organização. Adelino vai direcionar toda a sua experiência ao desenvolvimento dos negócios do grupo, ao lado da vice-presidente do conselho, Karin Colombo Tedesco. A nova estrutura foi referendada por unanimidade pelo Conselho de Administração.

“A Colombo é uma empresa com uma trajetória de sucesso. Vamos dar continuidade ao trabalho desenvolvido, tendo sempre como guia a missão, os valores já consolidados e o planejamento estratégico em execução”, assegura Gissela.

Natural de Farroupilha (RS), Gissela Franke Colombo Berlaver é bacharel em Direito pela Universidade de Caxias do Sul. Ao longo de sua carreira, atuou como vendedora e nos setores de compras, comercial e, ainda, como gerente do Serviço de Atendimento ao Cliente da organização por 25 anos. Em busca de diferentes e complementares experiências profissionais, fez parte da área comercial e da gestão da Calzare Comércio de Calçados LTDA. ao longo de seis anos. Em seu retorno a Lojas Colombo, ingressou como membro do Conselho de Administração. Ainda desempenha as funções de membro do Conselho de Administração da Crediare, membro do Conselho de Administração de Lojas Colombo SA, vice-presidente do Conselho de Família de AR Colombo e vice-presidente da Holding AR Colombo. É também sócia da GIO Consultoria Empresarial Ltda. e acionista majoritária da Holding GGB Participações.

