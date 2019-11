Porto Alegre Lojas de Porto Alegre estendem o horário de funcionamento na Black Friday

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2019

Diversas lojas de Porto Alegre estendem o horário de funcionamento nesta sexta-feira (29), dia em que ocorre a Black Friday no Brasil. Grande movimentação de clientes é registrada desde a madrugada em estabelecimentos comerciais no Centro da Capital. Há produtos com descontos de até 70%.

Segundo o Sindilojas, os estabelecimentos que formalizaram o acordo coletivo de trabalho poderão utilizar a mão de obra de seus empregados que desempenham funções diretamente relacionadas com a atividade de venda e atendimento ao público até as 24h. As lojas que não formalizaram o acordo coletivo de trabalho deverão obedecer a regra geral definida na convenção coletiva da categoria, cujo horário de trabalho desses empregados, de janeiro a novembro, é limitado até as 22h.

