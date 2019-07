Lojas Tevah inaugura unidade no I Fashion Outlet Novo Hamburgo

A Tevah, tradicional marca de vestuário masculina, inaugurou neste sábado (dia 13) sua nova unidade no I Fashion Outlet Novo Hamburgo. A loja, que é reconhecida pela alfaiataria e moda masculina apresenta no seu mais novo ponto de venda a mesma qualidade e o excelente corte de seus tecidos com descontos exclusivos oferecidos pelo Outlet, que vão de 30% a 70%.

A rede Tevah conta com 30 operações nos principais mercados do Sul do país e atua com o diferencial de alta costura e atendimento personalizado aos seus clientes, privilegiando assim, com a roupa certa de acordo com a ocasião, o tipo físico e o estilo de cada perfil. A loja ainda oferece recurso tecnológico exclusivo da Europa com aplicação sob medida que permite a confecção de calças, camisas, trajes e várias linhas de produtos de couro, como jaquetas, capas, sobretudos e uma linha executiva feminina.

A Tevah é mais uma opção para o público masculino que marca grande presença no empreendimento. “É notável o interesse do público masculino no I Fashion Outlet pela praticidade e facilidade do modelo de compras oferecido. Cada vez mais os clientes estão mais exigentes na escolha do que comprar, e nada melhor do que termos em nosso portfólio de lojas marcas como a Tevah, que oferece o melhor em seu segmento”, destaca a Gerente Geral do I Fashion Outlet Novo Hamburgo, Amélia Siqueira.

O I Fashion Outlet Novo Hamburgo foi inaugurado em setembro 2013. É o primeiro Premium Outlet do Sul do país e o primeiro empreendimento desse segmento da Iguatemi Empresa de Shopping Centers, localizado no Km 236 da BR-116. Atualmente, conta com 81 lojas e oferece o melhor do varejo nacional e internacional, com descontos de 30% a 70%, além de nove operações de fast-food e um renomado restaurante, o Mamma Mia. Com um projeto arquitetônico diferenciado, o outlet valoriza a iluminação natural e tem formato de open mall e oferece diversos serviços para clientes, como o estacionamento gratuito, com capacidade para 1.300 carros.

Deixe seu comentário: