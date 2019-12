Acontece Lojistas projetam otimismo nas vendas de Natal em Sapiranga

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

Foto: Divulgação/CDL Sapiranga

Apesar de haver certa moderação, os consumidores estão indo às compras para a época mais importante do ano para o varejo. O Natal promete bons negócios e as lojas já registram grande procura por presentes.

– Com certeza esperamos vender um pouco mais do que no ano passado. Estamos com estoques de roupas mais focadas para festa, mas já com coleções voltadas para o verão incluindo roupas muito alegres e vivas – afirma a empresária Ivania Butenbender da Loja Loni Confecções.

A empresária Eloisa Nadler, da relojoaria Nadler, ressalta que é importante que as pessoas se desarmem de pensamentos negativos e pessimistas trazidos pelo cenário econômico de recessão recente.

– Estamos com uma boa expectativa especialmente na venda de relógios que são um presente muito procurado. Além disso, óculos solares e joias também costumam vender bem nessa época do ano – disse.

O Natal para o empresário, Gerson Jaques Muller, da Lucinha Mimos, representa uma virada nos negócios.

– Tivemos um início de ano que não foi fácil, mas desde outubro para cá os resultados começaram a surpreender. Dentro de uma realidade que vivemos, podemos projetar um resultado bom para esse ano. Estamos no mercado há 42 anos e queremos trabalhar forte para esse ano brinquedos e produtos de utilidade doméstica – disse.

Segundo dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL/SPC Brasil), as vendas

no Natal devem movimentar R$ 60 bilhões na economia. Cada presente custará, em média, R$ 125; lojas de departamento e internet superam shopping center na busca por presentes. Em média, os consumidores ouvidos pelo levantamento devem adquirir quatro presentes. Já o ticket médio, ou seja, o valor a ser gasto pelo consumidor com cada item comprado, será de R$ 124,99, cifra que sobe para R$ 143,26 entre os consumidores das classes A e B e cai para R$ 119,11, entre os de mais baixa renda. Há, contudo, uma parcela considerável de 23% de consumidores que ainda não se decidiu quanto ao valor a ser desembolsado.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário