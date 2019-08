Lomba diz que desclassificação ainda dói, mas ressalta união do Inter: “Acreditamos no nosso futebol”

*Valéria Possamai

Após a queda na Copa Libertadores, o Inter voltou às atividades nesta quinta-feira, no CT Parque Gigantes. A partida recente contra o Flamengo ainda gera sentimento de lamentação entre os jogadores, mas o grupo tem se mantido unido e confiante nas competições restantes da temporada. Foi o que afirmou o goleiro Marcelo Lomba, em entrevista coletiva.

“A gente sentiu a desclassificação. Dói no torcedor assim como dói na gente. O Flamengo foi merecedor, a gente reconhece isso. Tem uma grande equipe. Mas a gente sai de cabeça erguida. A gente reconhece que no 1º tempo as coisas não saíram como a gente gostaria. Mas assimilamos e no 2º tempo conseguimos botar eles para trás”, declarou o arqueiro.

Diante do desempenho na temporada, Lomba fez questão de destacar que o grupo confia no trabalho, e agradeceu pelo apoio dos mais de 49 mil torcedores que estiveram no estádio Beira-Rio para incentivar o time na noite desta quarta-feira. “Só temos que agradecer o torcedor. A torcida fez uma grande festa, nos apoiou do início ao fim. Nosso vestiário permanece muito unido. A gente só pode agradecer o apoio que temos recebido, é coisa de clube gigante. A gente acredita no nosso futebol, temos convicção no nosso vestiário e sabemos onde queremos chegar.”

Mesmo com a queda em uma das competições, o Inter já conta com uma nova decisão para a próxima semana. Na quarta-feira (4/9), o time tem o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. O colorado tem a vantagem por ter vencido o primeiro jogo, por 1 a 0, no Mineirão.

Antes disso, ainda há compromisso no final de semana. No sábado (31), o colorado recebe o Botafogo, às 21h30, em casa, pelo Brasileirão.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas