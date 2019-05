Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, terá abastecimento de água interrompido nesta terça-feira

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informou que o bairro Lomba do Pinheiro terá o abastecimento de água interrompido nesta terça-feira (28). Segundo o Dmae, a medida é necessária para a realização de serviços de melhorias na rede da região. O serviço faz parte das obras de implantação da adutora Antônio Borges e interligação de sistemas de abastecimento de água. A próxima intervenção vinculada à implantação da adutora está programada para o dia 4 de junho.

O desabastecimento ocorre a partir das 9h e deve durar até o início da noite de amanhã. Durante este período, estarão sendo feitos entroncamentos de rede na estrada São Francisco e instalação de registro na avenida Santo Dias da Silva. A normalização no abastecimento pode se estender até a madrugada nas áreas mais altas e nas pontas de rede. De acordo com o Dmae, pode ocorrer turbidez e cor na água durante o reabastecimento, que acontece por causa do arraste de micropartículas que não são prejudiciais à saúde e podem se desprender das paredes internas da canalização. Caso isso ocorra, os consumidores devem registrar o endereço da ocorrência pelo telefone 156 e escolher a opção 2. Em caso de chuva, o trabalho será adiado. O andamento do processo pode ser acompanhado pela página no Twitter do Dmae.

Deixe seu comentário: