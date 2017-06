London Eye Ã© evacuada apÃ³s bomba de guerra mundial aparecer no TÃ¢misa

Pessoas que estavam na roda-gigante de Londres — conhecida como London Eye — e nos cais contíguos foram retiradas de lá rapidamente neste domingo (25), após aparecer uma possível bomba da Primeira ou Segunda Guerra Mundial no rio Tâmisa, informou a rede britânica BBC. Segundo o canal público, a polícia foi alertada no início da manhã de que havia algo com aparência de um artefato explosivo antigo nas margens do rio, perto da roda-gigante e nas imediações das casas do parlamento.

De acordo com a BBC, a polícia estabeleceu um cordão de segurança, mas, antes de a manhã acabar, esse cordão foi retirado. Assim, a popular atração turística, que oferece vistas panorâmicas da cidade, foi reaberta ao público. O aparecimento de bombas não detonadas da Primeira e, principalmente, da Segunda Guerra Mundial não é incomum no Reino Unido. Várias têm sido encontradas no rio e em outras situações.

A Polícia Metropolitana de Londres indicou que retornará ao lugar quando a maré baixar, com a intenção de tentar recuperar o suposto explosivo e, se for necessário, realizar uma explosão controlada.(AG)

