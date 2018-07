Londres, Paris e Roma são os destinos mais procurados por gaúchos que fazem mochilão

Quem nunca sonhou em colocar uma mochila nas costas e desbravar o mundo? O que antes era uma viagem exclusivamente de jovem, agora é para todas as idades. No Mochilão CI, o turista escolhe por onde quer viajar e por quantos dias, usufruindo todo o conforto de uma viagem segura com transporte, passeios e hospedagem já reservados. Segundo dados da CI Intercâmbio e Viagem os destinos mais procurados por

​gaúchos são Londres, Paris, Roma, Amsterdã, Berlim e Peru.

“O Mochilão é a melhor opção para conhecer diversas cidades ou até mesmo países em uma só viagem com conforto, economia e segurança”, afirma Ana Flora Bestetti, Supervisora da Região Sul da CI. O grande diferencial do Mochilão é que o viajante monta seu roteiro, de forma exclusiva. Há, no entanto, roteiros já criados e para todos os gostos e bolsos. São oferecidas mais de 50 opções de roteiros pela América do Sul ou do Norte, Ásia, Europa e Oceania. Outro diferencial é que o Mochilão pode ser feito sozinho ou em grupo, com flexibilidade de datas e sem restrição de idade.

A CI, em Porto Alegre, está presente na Rua Padre Chagas, 72, Moinhos de Vento (Telefone: 51-3346-4654) e na Av. Pereira Passos, 1125, loja 1, Bairro Vila Assunção (Telefone: 51-3062 0626). Há, ainda, unidades em Caxias do Sul, Passo Fundo, Erechim e Pelotas. Informações no www.ci.com.br.

