Longe do “boi”

Lula da Silva, o ‘presidiário’ mais famoso do Brasil, promete reformar o sistema penitenciário, mas não imagina o que é. Ele está ‘preso’ numa confortável sala com banheiro na sede da Polícia Federal em Curitiba desde que passou a cumprir pena condenado por corrupção. Muito diferente de outros presos sem diploma de curso superior, como ele, que se acotovelam em celas sujas e dormem sentados, onde o sanitário é o famoso ‘boi’, um buraco aberto no chão.

Reforma

A ideia de propor a reforma do sistema consta no Plano Lula de Governo, conforme adiantado pelo deputado petista Paulo Teixeira (SP) em seminário em Brasília.

Silêncio

Por mais de uma vez a Coluna questionou a PF e a Vara de Execuções Penais de Curitiba sobre a transferência de Lula para um presídio. Silêncio total.

Aliás…

…não há na legislação brasileira parágrafo que prevê cela especial para ex-presidente detento.

Jogam mal

Nenhum dos 13 candidatos a presidente do Brasil incluiu no Plano de Governo sequer um debate sobre a legalização dos jogos, de bingos e cassinos, tão em alta nas maiores e maduras democracias do mundo. Perdem a economia, sem geração de empregos e pagamentos de impostos, e a cadeia inteira do setor de turismo.

Haddad em BH

O presidenciável Fernando Haddad (PT) faz sua primeira ofensiva em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do País, na terça e quarta – quando inaugura comitê no Centro de Belo Horizonte com presença do governador Fernando Pimentel e de Dilma Rousseff, candidata ao Senado.

O gerente

Haddad e Lula escolheram o deputado federal Reginaldo Lopes (PT), o mais votado de Minas, como o coordenador da campanha petista no Estado.

Ela voltou

As cúpulas dos partidos adversários de Dilma Rousseff (PT) em Minas Gerais trabalham com cenário de candidatura certa dela ao Senado, sem impugnação.

Conexão BA-Rio

Presidente do DEM, o prefeito de Salvador, ACM Neto, investe no apoio a Eduardo Paes para o Governo do Rio de Janeiro. Já enviou profissionais da Bahia para o staff. Neto aposta na vitrine nacional do Rio para fortalecer a legenda caso Paes vença.

Poço é fundo

Em palestra para delegados federais em Salvador na quinta, o juiz federal Sérgio Moro revelou que praticamente todos os contratos da Petrobras antes da Lava Jato – e não só de um ou dois Governos – tiveram pagamentos de propinas. Era um modus operandi. Senão as empreiteiras e fornecedores não fechavam nada.

Graúdos & pequenos

Moro lembrou que a corrupção é uma via de mão dupla: Não é só a empresa que oferece propina. Isso conotou que há muito a vir ainda de operações – agora serão os peixes pequenos da petroleira, gerentes e funcionários que se locupletaram.

Geração perdida

Isso aconteceu durante anos, por dezenas, centenas de vezes na nossa maior estatal, disse Moro. Ele agradeceu aos delegados o “suporte” às dezenas de operações.

Coleta

A Comlurb do Rio de Janeiro renovou toda a frota de coleta seletiva. Falta agora grande parte dos moradores se conscientizarem da importância de separar o lixo.

