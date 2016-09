Look de Patrícia Poeta é criticado em rede social

Patrícia Poeta deu o que falar após exibir nas redes socais o visual escolhido para apresentar seu programa “É de Casa”. Segundo explicou Poeta em sua conta do Instagram, a composição formada por saia jeans, blusa preta transparente e choker preto, custou em torno de R$ 200 e faz parte do seu “look baratinho”.

“Bom dia, queridonas! Look desse sábado para vocês: com uma bomber jacket que está super em alta aqui e fora do Brasil. A combinação das roupas de hoje custou em torno de 200 reais”, escreveu a jornalista e apresentadora na legenda que acompanhou a publicação.

Nos comentários, no entanto, os fãs dividiram opiniões sobre a escolha fashion da morena. “Nossa, esse look não combina com você. Você é linda, mas está muito menininha”, escreveu um internauta. “Você perdeu peso e não idade! Look de adolescente”, comentou outra. “Você é linda de qualquer jeito, mas prefiro seus looks elegantes do que esses moderninhos depois”, escreveu ainda uma terceira.

Houve ainda aqueles que defenderam Poeta e sua escolha de vestimentas. “Vamos deixar de grosserias, galerinha? A pessoa não pode mais escolher como se vestir? Aí fica difícil…”, “Qualquer look você é linda! O resto é recalque” e “Lindíssima” elogiaram os admiradores.

Recentemente, iluminada e sorridente, a jornalista contou como emagreceu dez quilos e respondeu a quem falou que ela estava sofrendo de anorexia dizendo que passou por reeducação alimentar com supervisão médica. Ela ainda fala sobre a satisfação de estar à frente de programa matinal aos sábados: “É o melhor momento da minha vida”.

