L’Oréal Brasil e ENGIE firmam parceria que evitará a emissão de 7.000 toneladas de CO2 na atmosfera

Com o compromisso de sustentabilidade em comum, a L´Oréal Brasil e a ENGIE anunciam parceria para o uso de eletricidade proveniente de fontes renováveis em todas as unidades da L´Oréal no país. O acordo prevê que todas as unidades da a L´Oréal no Brasil serão abastecidas por energia gerada no complexo eólico de Trairi, no Ceará.

O Conjunto de Trairi, desenvolvido pela ENGIE, foi um projeto pioneiro de energia eólica e contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), em especial o de Energia Limpa, mas que também contribui para a área da saúde e educação de vulneráveis do município com iniciativas alinhadas ao propósito da ENGIE de oferecer soluções que aliem energia e atributos socioambientais

“Uma das nossas prioridades em sustentabilidade é o tema de mudanças climáticas. A decisão de focar na contratação de energia 100% renovável produzida no parque eólico Trairi tem como objetivo a redução do impacto ambiental das nossas atividades”, destacou a presidente da L´Oréal Brasil, An Verhulst-Santos.

O CEO da ENGIE Brasil, Maurício Bähr, destaca a importância da sustentabilidade na parceria. “São parcerias como essa que reconhecem e motivam investimentos e ações em prol dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”, disse o executivo.

Esta parceria que evitará a emissão de 7.000 toneladas de CO2 na atmosfera, o equivalente ao plantio de mais de 43.000 árvores, tem duração de três anos, podendo ou não se estender.

