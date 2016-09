Lorenzetti amplia portfólio de Assentos Sanitários

Em sinergia com o lançamento da linha de louças sanitárias, a Lorenzetti amplia seu portfólio de Assentos, produzidos em polipropileno e termofixo, com modelos que atendem as principais bacias sanitárias do mercado.

Tratam-se de 37 modelos, entre eles, universais como Duratti, Formatta e Elegantti, ededicados, como o assento LorenLuna, que além de ser utilizado em três modelos de louças Lorenzetti, é compatível com outros três modelos do mercado.

Os Assentos produzidos em resina termofixa são ideais para os consumidores exigentes e preocupados com a saúde, pois os assentos “TF”, como são conhecidos, possuem característica antimicrobiana em sua composição, o que elimina a proliferação de bactérias, além disso, não riscam, não ressecam e não perdem o brilho.

Já os assentos injetados em polipropileno, são as opções com a melhor relação custo x benefício. Os assentos da Lorenzetti em “PP”, popularmente conhecidos, possuem também a tampa envolvente que cobre todo o anel, protegendo-o de sujeiras, tornando-os ainda mais higiênicos. Outro ponto forte dos assentos em PP é a resistência a impactos, ideais para locais públicos.

Todos os assentos Lorenzetti são classificados como higiênicos, pois a matéria-prima e o processo de fabricação utilizado proporcionam ao produto uma configuração robusta e clean, características que permitem 100% da higienização. Além disso, os assentos possuem design anatômico, que asseguram conforto no uso. Algunsmodelos contam ainda com o sistema softclose que através do fechamento suave da tampa e do anel atestam praticidade, conforto e segurança, inclusive para quem tem crianças em casa.

