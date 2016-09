Lorenzetti apresenta linha de Mecanismos Universais para Caixa Acoplada

Complementando o segmento de Louças Sanitárias, a Lorenzetti apresenta uma linha completa de Mecanismos para Caixa Acoplada. Fabricados em plástico de engenharia, os produtos apresentam alta durabilidade, custo acessível e permitem a regulagem de altura, portanto, são compatíveis com todos os modelos de caixas acopladas disponíveis no mercado.

Presente em residências, escritórios e comércios, a bacia com caixa acoplada tornou-se tendência pela facilidade de manutenção, já que a simples troca do mecanismo evita a necessidade de quebra ou grandes reformas. Os mecanismos antigos, conhecidos como modelo “boia”, são de qualidade e desempenho inferior e não são universais, portanto, em uma eventual troca, torna-se difícil encontrar peça de reposição.

A linha da Lorenzetti é versátil ao oferecer soluções individuais ou em kits, com opções de mecanismo de saída 6 litros ou Duo Flow para acionamento superior, que permite a escolha entre três e seis litros por descarga e capacidade de economizar até 50% no consumo. A tampa da caixa acoplada no modelo Duo Flow é presa pelo botão de acionamento, evitando a queda da tampa e possíveis acidentes.

Os mecanismos possuem controle do volume de entrada e saída de água e funcionam em locais com alta ou baixa pressão, evitando preocupações com o modelo da bacia ou com a condição do local de instalação.

A vedação dos mecanismos de saída, item que sofre maior desgaste, é fabricada em silicone para garantir a maior durabilidade. Já o mecanismo de entrada possui tela filtro, que protege contra impurezas na água, facilitando a manutenção, e sistema que permite o enchimento da caixa d´água somente após o término da descarga, evitando o desperdício de água.

“O objetivo da Lorenzetti ao desenvolver novos produtos é avaliar as necessidades do consumidor e, diante delas, criar soluções práticas e eficientes. A linha de Mecanismos para Caixa Acoplada foi idealizada para quem comprou uma bacia certo tempo, mas percebe a necessidade de modernizar a descarga, seja para tereconomia de água ou para ter um sistema mais atual”, explica Alexandre Tambasco, gerente de marketing da Lorenzetti.

