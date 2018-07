Lorenzetti apresenta soluções para instalação de louças sanitárias

Procurando oferecer as melhores soluções em metais e louças sanitárias, a Lorenzetti lança Anel de Vedação e Parafusos de Fixação de Louças, itens que se diferenciam pela qualidade, resistência e prática instalação. De uso universal, os produtos são compatíveis com as linhas de louças sanitárias Lorenzetti e com as demais disponíveis no mercado, assim como outros complementares já existentes no portfólio: flexíveis, tubo de ligação e válvulas para lavatório.

Novidades. O Anel de Vedação é produzido em massa antibacteriana, material que garante higiene, fácil modelagem e vedação perfeita entre a bacia e o esgoto, o que impede o mau cheiro no ambiente. O produto se diferencia ainda por não manchar o piso e não ressecar, além de possibilitar a instalação em bacias para caixa acoplada ou convencional.

Os Parafusos de Fixação, da Lorenzetti, se destacam pela qualidade da matéria-prima aço inox, que garante maior resistência no uso, além de não enferrujar e oxidar. Com dois modelos, para lavatórios, colunas e bacias, mictórios e bidês, os produtos foram projetados para que a instalação ocorra de maneira prática, sem que impacte o visual da louça.

Soluções em louça. Desde 2015 atuando na categoria de louças sanitárias, a Lorenzetti conta com portfólio completo de bacias, lavatórios e mictório, soluções para banheiros e lavabos que se diferenciam pelo conforto, design exclusivo e funcionalidade, principais fundamentos para o desenvolvimento dos produtos.

