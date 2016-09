Lorenzetti complementa linha de aquecedores de água a gás de média litragem

A Lorenzetti, líder no segmento de aquecedores de água a gás, amplia seu portfólio de aquecedores de média litragem. Tratam-se dos modelos LZ 1500EF e LZ 2000DE, que possuem a capacidade de aquecer entre dois e três pontos de uso simultaneamente e mantém o aquecimento da água estável mesmo quando um dos pontos estiver acionado.

Com exaustão forçada, o aquecedor LZ 1500EF funciona com baixa pressão de água e possui a capacidade de aquecer até duas duchas simultaneamente. O produto conta ainda com visor que exibe a temperatura no momento da utilização.

O aquecedor LZ 2000DE também possui sistema de exaustão forçada e se diferencia por contar com display touch, que permite controlar todas as funções com um simples toque. O produto tem capacidade para aquecer até três pontos simultaneamente, como duas duchas e um misturador. Possui ainda o controle eletrônico digital que, por meio de sensores de temperatura e fluxo de água, permite que a unidade de comando eletrônico gerencie e monitore as informações e garanta a temperatura selecionada. Além disso, apresenta chama modulante, que mantém a temperatura da água estável mesmo se for aberto mais de um ponto de consumo durante o seu funcionamento.

Assim como todo o portfólio de aquecedores de água a gás da Lorenzetti, os produtos possuem acendimento automático, que aciona o aquecedor somente no momento da sua utilização, termostato de segurança e sensor de chama que, na sua ausência, desliga o aquecedor, impedindo o vazamento de gás e garantindo a segurança do consumidor.

Os aquecedores LZ 1500EF e LZ 2000DE estão disponíveis para uso com Gás Natural (GN) e Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e possuem três anos de garantia. Os produtos podem ser utilizados em todas as estações do ano, garantindo água quente e pressão ideal para um banho confortável e relaxante.

Os aquecedores da Lorenzetti têm desempenho reconhecido pelo INMETRO e classificação “A” no Programa Brasileiro de Etiquetagem, que assegura a alta performance dos produtos com baixo consumo de energia.

“A Lorenzetti tem como principal desafio apresentar produtos tecnológicos, com o máximo de segurança e facilidade de uso, algumas das características dos novos aquecedores. Dessa maneira, diversificamos e ampliamos o portfólio, o que consolida a liderança da marca no segmento de aquecedores de água a gás”, conclui Alexandre Tambasco, gerente de marketing da Lorenzetti.

