Lorenzetti complementa linha de Torneiras Esfera com modelo para máquina de lavar

Disposta a oferecer produtos que unam praticidade e economia, a Lorenzetti, empresa com mais de 13 anos de experiência na categoria de metais sanitários, complementa sua linha de torneiras Esfera com lançamento do modelo para utilização em máquinas de lavar. O produto é ideal para instalação em áreas externas, pois seu acabamento resiste ao desgaste sofrido com a exposição a climas desfavoráveis como chuva, vento, maresias, etc.

A torneira Esfera para máquina de lavar conta com acionamento ¼ de volta, que oferece praticidade, durabilidade e economia de água por conta da rapidez na abertura e fechamento do fluxo, e dispõe de bico união em metal para conexão da mangueira e saída ¾ para utilização na máquina de lavar.

A linha Esfera é composta também pela torneira para tanque/jardim e torneira para uso com cadeado, indicada para casas onde o registro de água fica ao alcance de terceiros, impedindo o desperdício e o uso não autorizado da água. Ambos os modelos possuem o acionamento ¼ de volta e bico união em metal.

“Com ótimo custo-benefício e indicada para instalação em áreas externas, a torneira da linha Esfera para máquina de lavar foi desenvolvida para oferecer total praticidade. A linha Esfera, que já é um sucesso de vendas, agora está ainda mais completa, com soluções ideais para cada necessidade do consumidor”, conclui Alexandre Tambasco, gerente de marketing da Lorenzetti.

Comentários