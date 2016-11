Lorenzetti é destaque no Prêmio Melhor Produto do Ano de 2016, promovido pelo Grupo Revenda

A Lorenzetti, empresa líder em duchas, chuveiros elétricos e aquecedores de água a gás, com destaque nos segmentos de metais sanitários, purificadores de água, lâmpadas LED e fluorescentes compactas, conquista o 1º lugar nas categorias filtro e purificador de água, sistema de aquecimento a gás, chuveiro e torneira elétrica além de torneiras em ABS no Prêmio Melhor Produto do Ano 2016, organizado pelo Grupo Revenda. Na 20ª edição, o prêmio tem como objetivo identificar, por meio dos votos dos lojistas, quais produtos apresentam o melhor resultado na revenda, por serem os mais procurados pelo consumidor.

A premiação destacou como melhor produto da categoria filtro e purificador o modelo Acqua Bella. Em chuveiro e torneira elétrica, os produtos vencedores da categoria foram a ducha elétrica Advanced, cujo design exclusivo foi premiado pelo Museu da Casa Brasileira, e a torneira elétrica LorenEasy, que se destaca pela praticidade e excelente custo-benefício. No segmento de sistema de aquecimento a gás, o modelo LZ 1600D foi premiado devido ao alto desempenho tecnológico, que confere o máximo de praticidade e segurança no uso. Já as torneiras em ABS da Lorenzetti se destacam por contarem com um aditivo na matéria-prima, que proporciona brilho e realça o design dos produtos.

Além dos produtos vencedores, a Lorenzetti conquistou o 2º lugar nos segmentos: metais sanitários e torneira para cozinha, por meio das linhas LorenOne e Loren Fit Slim, respectivamente, e o do 3º lugar no segmento de torneira de plástico.

Os melhores produtos foram apontados em pesquisa, que contou com a participação de mais de dois mil lojistas do varejo da construção, que os consideram indispensáveis nas gôndolas, passando pelo critério de fazer parte do mix das lojas e, sobretudo, agregar valor ao ponto de venda, não apenas do ponto de vista financeiro, mas principalmente do ponto de vista estratégico.

A Lorenzetti celebra o bom desempenho em mais uma edição do prêmio. “É com muito entusiasmo que recebemos a premiação, que demonstra que nossos investimentos em alto desempenho tecnológico, design e qualidade são reconhecidos por nossos clientes e consumidores, fazendo com que sejamos uma das empresas mais pulverizadas nas gôndolas das revendas”, conclui Alexandre Tambasco, gerente de marketing da Lorenzetti.

