Lorenzetti lança ducha que reduz o consumo de água em até 70%, com design quadrado e preço acessível

É possível desenvolver uma ducha ecoeficiente, com design quadrado e preço acessível? A Lorenzetti prova que sim ao lançar a Ducha Flatt Quadra, que se destaca pelo restritor de vazão de água integrado e economiza em até 70% o consumo de água, mantendo o conforto no banho e com excelente relação custo-benefício.

Ideal para utilização com aquecedores de água a gás, a ducha Flatt Quadra conta com espalhador articulado, que possibilita o direcionamento do jato, garantindo flexibilidade para utilizar a ducha na posição desejada. O espalhador possui rede de contenção de resíduos, evitando a obstrução das saídas de água se houver sujeira na tubulação.

“Um dos compromissos da Lorenzetti com a sociedade e com o meio ambiente é o desenvolvimento de produtos ecoeficientes, que reduzam o consumo de água, ao mesmo tempo em que apresentem design sofisticado e o mais importante, sejam acessíveis. Atualmente, 10% de todo o portfólio de produtos da marca é composto por soluções sustentáveis, assim como a ducha Flatt Quadra, que comprova que é possível aliar estética com economia de água”, afirma Alexandre Tambasco, gerente de marketing da Lorenzetti.

