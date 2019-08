Louva-a-deus pode devorar um lagarto? Biólogo explica vídeo que viralizou

Um vídeo que viralizou na Internet mostra um louva-a-deus devorando um lagarto muito maior do que ele, assustando e intrigando muita gente no Twitter. Mas isso é póssível? O biólogo César Favacho, especialista em louva-a-deus, conversou com o portal da RedeTV! para explicar o vídeo.

Nas imagens, o inseto aparece mordendo o corpo do réptil que, apesar das investidas e de se debater, não foge do louva-a-deus. Segundo Favacho, esse comportamento estranho tem explicação: o animal estava sendo imobilizado para que não escapasse e ficasse à mercê dos ataques do artrópode.

eu to chocada com o que um louva deus pode fazer esse bicho tinha que chamar louva satã pic.twitter.com/1PCr3i5JBV — luscas (@luscas) August 14, 2019

“O lagarto, na verdade, está sendo segurado por alguém. Dá para ver claramente, uma espécie de luva ou uma estrutura segurando pela parte posterior, perto das pernas do lagarto”, esclarece Favacho. “Dessa maneira, ele não consegue fugir e o louva-a-deus, meio que tendo aquela oportunidade, ataca. Porém, na natureza isso não ocorre do jeito que o vídeo mostra. Na verdade, o lagarto está se debatendo porque tem alguém segurando ele”, acrescenta.

Mas, afinal, pode um louva-a-deus comer um lagarto?

Conforme o biólogo, a espécie que aparece no vídeo tem o hábito de se camuflar entre as folhas de árvores e, no meio ambiente, não estaria naturalmente perto do réptil – o que mostra mais sobre como um trecho fora de contexto pode desinformar. “Se ele visse um lagarto desse tamanho se aproximando, provavelmente ele iria fugir ou ficar parado até ele passar direito. Eles não tentam atacar assim, de graça”, observa.

Mas embora prefira poupar esforços, o louva-a-deus pode, sim, chegar a comer lagartos, mas desde que não seja maior do que ele – como é mostrado no vídeo. “Eles são predadores muito eficientes, que possuem muita força nas pernas e realmente conseguem abater presas grandes, mas normalmente se alimentam de insetos bem menores”, conta o pesquisador. “Na natureza, a média de tamanho do alimento dele é um bicho que é um pouquinho mais comprido do que um dos seguimentos dessas pernas da frente dele, então acaba que não é com tanta frequência que se alimentam de bichos grandes”.

